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1 июля, 13:23
Сантуш: решение отпустить Роналду с Кубка конфедераций домой к детям было правильным
Егор Алеев/ТАСС
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Роналду не примет участие в матче за третье место против мексиканцев, поскольку ранее покинул расположение команды, чтобы отправиться домой к новорожденным детям

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Решение отпустить форварда сборной Португалии Криштиану Роналду с Кубка конфедераций домой к новорожденным детям было правильным. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

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Роналду не примет участие в матче за третье место против мексиканцев, поскольку ранее покинул расположение команды, чтобы отправиться домой к новорожденным детям.

"Эта игра важна для нас, будем стараться победить. У нас нет Роналду, на котором все строится. Но мы играем всей командой. Не важно, есть ли он или нет, мы стремимся к победе", - сказал португальский наставник.

"У него семейный вопрос, мы были счастливы его событию. Он был готов играть, но это важная веха в его жизни, дети - это все. Мы не пробились в финал, поэтому решили отпустить его побыть с семьей. Он играл самоотверженно на протяжении турнира, мы приняли правильное решение в его отношении", - добавил Сантуш.

"Мы должны выйти мотивированными на игру, другого выхода нет. Да, расстроились проигрышу в полуфинале, но это не значит, что мы не хотим победить сборную Мексики. Будем играть за страну, все футболисты сосредоточены и настроены на победу", - заключил специалист.

Матч за третье место Кубка конфедераций Португалия - Мексика пройдет в воскресенье на московском стадионе "Спартак" (начало в 15:00 мск).

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