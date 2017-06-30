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1 июля, 13:12
Андре Силва: португальские футболисты очень ответственно подойдут к матчу с мексиканцами
Егор Алеев/ТАСС
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Матч ха третье место Кубка конфедераций пройдет в воскресенье на московском стадионе "Спартак"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии максимально ответственно подойдут к игре за третье место Кубка конфедераций против команды Мексики. Об этом на пресс- конференции сказал форвард португальцев Андре Силва.

Матч пройдет в воскресенье на московском стадионе "Спартак" (начало в 15:00 мск).

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"Я бы хотел сыграть в финале, но это не значит, что мы не будем максимально ответственны в завтрашней встрече и не будем стараться занять третье место. Я представляю свою страну и приехал сюда, чтобы помочь моей команде. Все игроки получают положительный опыт, выступая на этом турнире. Мы делаем все необходимое, чтобы добиться завтра победного результата", - сказал португальский нападающий.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не примет участие в матче. Тренерский штаб разрешил футболисту покинуть расположение национальной команды, чтобы отправиться к своим новорожденным детям.

"Играть с лучшим игроком мира всегда приятно, но его здесь нет. Я и команда будем вкладываться и надеяться на победу. В первой игре мы испытывали трудности с мексиканцами, но мы сделали выводы и сыграем лучше в завтрашней встрече", - заверил Силва.

В матче группового этапа турнира сборные Мексики и Португалии сыграли вничью - 2:2.

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