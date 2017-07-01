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1 июля, 13:09
Главный тренер сборной Чили Пицци назвал стадион "Санкт-Петербург" очень красивой ареной
Станислав Красильников/ТАСС
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Пицци также добавил, что холодная петербургская погода не скажется на игре его команды в финале Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Стадион "Санкт-Петербург" является очень красивой ареной. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной Чили по футболу Хуан Антонио Пицци.

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В воскресенье сборная Чили сыграет в финале Кубка конфедераций против команды Германии.

"Нам не предоставилась возможность провести предматчевую тренировку, так как организаторы хотят поберечь поле. Стадион прекрасен, очень красив. Надеюсь, мы сможем показать красивый матч, и люди насладятся нашей игрой", - сказал тренер.

"Это будет очень сложный матч для обеих команд. Мы уверены в своих силах, но с большим уважением относимся к немецкой команде. Мы должны отдать все силы, это единственный вариант, чтобы выиграть финал", - добавил Пиции.

Пицци также добавил, что холодная петербургская погода не скажется на игре его команды.

Финал Кубка конфедераций пройдет в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург", начало в 21:00 мск.

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