Главный тренер сборной Чили Пицци назвал стадион "Санкт-Петербург" очень красивой ареной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Стадион "Санкт-Петербург" является очень красивой ареной. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной Чили по футболу Хуан Антонио Пицци.
В воскресенье сборная Чили сыграет в финале Кубка конфедераций против команды Германии.
"Нам не предоставилась возможность провести предматчевую тренировку, так как организаторы хотят поберечь поле. Стадион прекрасен, очень красив. Надеюсь, мы сможем показать красивый матч, и люди насладятся нашей игрой", - сказал тренер.
"Это будет очень сложный матч для обеих команд. Мы уверены в своих силах, но с большим уважением относимся к немецкой команде. Мы должны отдать все силы, это единственный вариант, чтобы выиграть финал", - добавил Пиции.
Пицци также добавил, что холодная петербургская погода не скажется на игре его команды.
Финал Кубка конфедераций пройдет в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург", начало в 21:00 мск.