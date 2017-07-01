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1 июля, 13:04
Видаль: в финале Кубка конфедераций сыграет лучшая сборная Чили в истории
Станислав Красильников/ТАСС
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В воскресенье сборная Чили сыграет в финале турнира против команды Германии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Текущий состав сборной Чили представляет лучшее поколение в истории футбола страны. Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник чилийской сборной Артуро Видаль.

В воскресенье сборная Чили сыграет в финале Кубка конфедераций против команды Германии. Чилийцы приехали на турнир в Россию в статусе двукратных победителей Кубка Америки (2015, 2016).

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"Для меня выигрывать трофеи для Чили - это мечта. И я горжусь, что ношу эту футболку и играю с великими игроками много лет. В этой сборной играют лучшие чилийские футболисты в истории, это лучшая команда", - сказал Видаль.

"Меня не удивляет, что молодая немецкая сборная вышла в финал. У них больше плюсов, чем минусов, эта сборная постоянно прогрессирует. Мы сможем выиграть финал, если будем играть как в прошлом году [в финале Кубка Америки]", - добавил Видаль.

Сборные Чили и Германии встречались на групповом этапе (1:1). После той встречи Видаль, выступающий за мюнхенскую "Баварию", пообщался с главным тренером соперника Йоахимом Лёвом. "Также я поговорил с Джошуа Киммихом (партнер Видаля по "Баварии" - прим. ТАСС). Мы сошлись на том, что неплохо бы встретиться в финале", - рассказал Видаль.

Финал Кубка конфедераций пройдет в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург", начало в 21:00 мск.

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