Мутко: использование паспорта болельщика в РФПЛ будет рассмотрено после ЧМ-2018

Вице-премьер РФ отметил, что РФС желает сохранить системы видеоповторов на стадионах Кубка конфедераций и получить разрешение на их использование в рамках тестирования системы

Паспорт болельщика (FAN ID) выдается бесплатно и вместе с билетом дает право на посещение матчей Кубка конфедераций и бесплатный проезд к месту проведения игр на общественном транспорте и специальных поездах.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Возможность внедрения паспорта болельщика в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) будет рассмотрена после чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Федерации сами определяют, в каких видах спорта применять FAN ID. В российском футболе это будет рассмотрено после чемпионата мира", - сказал Мутко.

Он также отметил, что РФС желает сохранить системы видеоповторов (VAR) на стадионах Кубка конфедераций и получить разрешение на их использование в рамках тестирования системы.

"Мы хотим оставить VAR, чтобы система работала. Для этого нужно получить право на эксперимент в российском футболе. Если нам позволят, то на стадионах Кубка конфедераций и в Краснодаре [будет использоваться VAR], если не получится, то уже после чемпионата мира [будет решаться этот вопрос]. Демонтировать мы, конечно, ничего не хотим", - добавил Мутко.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование системы видеоассистентов главных судей. Она была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и используется на Кубке конфедераций в России.