Около 440 тысяч человек получили паспорт болельщика Кубка конфедераций

По словам гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, болельщики с матчей передали около 3,5 терабайт информации

В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет финал Кубка конфедераций (Чили - Германия, начало в 21:00 мск), а в Москве - матч за третье место (Португалия - Мексика, начало в 15:00). Также матчи турнира, который стартовал 17 июня, проходили в Казани и Сочи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Около 440 тысяч человек получили паспорт болельщика (FAN ID) до и во время проведения Кубка конфедераций по футболу. Об этом на пресс- конференции сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Мы выдали около 440 тысяч FAN ID. Что касается услуги бесплатного проезда между городами, то были использованы 217 поездов, которые перевезли 200 тысяч человек", - сказал Сорокин.

По словам гендиректора оргкомитета, болельщики с матчей передали около 3,5 терабайт информации. "Если перевести это в селфи, то это около 1,5 миллионов селфи", - отметил он.

Чтобы попасть на матч Кубка конфедераций, нужно обязательно оформить и получить паспорт болельщика. Для этого надо заполнить анкету с паспортными данными и прикрепить фото на сайте fan-id.ru и получить FAN ID по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций. Вместе с билетом паспорт болельщика дает право на посещение игры, а также на бесплатный проезд к месту проведения матча на специальных поездах, которые будут курсировать между городами турнира, и в общественном транспорте города, на матч в котором приобретен билет.