Инфантино: на Кубке конфедераций в России не было негативных явлений

Турнир стартовал 17 июня, а завершится в воскресенье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Кубок конфедераций в России проходит без негативных явлений, которые порой присущи футбольным матчам. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Финал и матч за третье место пройдут в Санкт-Петербурге и Москве соответственно. Также игры турнира принимали Сочи и Казань.

"До турнира мы слышали много разговоров о том, что в России будут проблемы, что команды не захотят сюда ехать. Мы слышали о насилии, о хулиганстве, о расизме. Но никаких проблем не было, все прошло гладко", - сказал Инфантино.

"Если проблематичный турнир выглядит так, то я хочу, чтобы у нас все турниры были проблематичными", - добавил он.

В 2018 году в 11 российских городах пройдут матчи чемпионата мира. "И мы ждем такого же теплого приема в России", - сказал Инфантино.