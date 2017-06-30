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1 июля, 11:29
Мутко: паспортом болельщика на Кубке конфедераций воспользовались 27 тысяч иностранцев
Петр Ковалев/ТАСС
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Вице-премьер РФ заявил, что до 10 тысяч болельщиков пользовались вай-фаем на стадионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Паспортом болельщика (FAN ID), который необходим для прохода на стадион на матчи Кубка конфедераций, воспользовались 27 тысяч иностранных зрителей. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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"Мы серьезно испытывали наши сервисы, - сказал Мутко. - Неплохо зарекомендовал себя паспорт болельщика, 27 тысяч иностранцев воспользовались им, а это не только виза, но и бесплатный проезд. Также мы организовали вай-фай на стадионах. До 10 тысяч болельщиков пользовались им на каждом матче, люди посылали селфи".

"Мы продолжаем сотрудничать с Международной федерацией футбола (ФИФА), мы не подведем такую мощную организацию, как ФИФА", - добавил вице-премьер.

Чтобы попасть на матч Кубка конфедераций, нужно обязательно оформить и получить паспорт болельщика. Для этого надо заполнить анкету с паспортными данными и прикрепить фото на сайте fan-id.ru и получить FAN ID по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций. Вместе с билетом паспорт болельщика дает право на посещение игры, а также на бесплатный проезд к месту проведения матча на специальных поездах, которые будут курсировать между городами турнира, и в общественном транспорте города, на матч в котором приобретен билет.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.

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