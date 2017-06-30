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30 июня, 18:25
Дегтярев: Россия задает мировые стандарты в проведении соревнований
Александр Щербак/ТАСС
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи привел в пример проходящий сейчас Кубок конфедераций

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что Россия задает мировые стандарты в проведении таких турниров, как Кубок конфедераций по футболу. Такое мнение он высказал на пресс- конференции в Казани.

"Россия не просто соответствует, а задает мировые стандарты в проведении крупных международных соревнований на примере Кубка конфедераций", - приводят слова Дегтярева организаторы пресс-конференции.

По его словам, на полуфинальном матче турнира между сборными Португалии и Чили в Казани "царила эталонная атмосфера", болельщики этих стран были счастливы.

Как сообщил Дегтярев, правом безвизового въезда на территорию России по паспорту болельщика Fan ID во время Кубка конфедераций воспользовались 26 тысяч человек. Он также выразил надежду, что во время проведения чемпионата мира эта цифра возрастет.

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Казань уже приняла три матча группового этапа и полуфинал.

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