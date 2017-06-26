Всего в церемонии примут участие почти 1500 человек

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Почти 1500 человек примут участие в шоу церемонии закрытия Кубка конфедераций 2017 года, она будет представлять из себя красочное карнавальное шествие. Об этом ТАСС сообщил режиссер-постановщик церемонии Феликс Михайлов. Финал турнира, в котором сыграют сборные Чили и Германии, пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, вмещающем 68 тысяч зрителей. Игра начнется в 21:00 (по мск). "Мы взяли за основу принцип карнавального шествия, когда одно действие очень быстро сменяет другое и в ходе движения нужно показать все темы, - рассказал Михайлов. - В шествии примут участие почти полторы тысячи человек - это артисты, музыканты, танцоры из разных городов: будут и цирк, и хип-хоп, и классические танцы, и современные, и пантомима. Также мы используем много огромных кукол, которые будут выступать в роли футболистов. Получится, в хорошем смысле, большой кукольный театр".

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Церемония начнется в 19:15 (по мск) и будет длиться 20 минут. По словам Михайлова, столь ранее начало церемонии обусловлено тем, что после нее необходимо время для подготовки поля и разминки команд. "После церемонии поле должно отдохнуть к матчу, там должны размяться команды. А мы должны сделать так, чтобы не помешать командам играть качественно", - отметил собеседник ТАСС. "Наша команда работала над предварительной жеребьевкой чемпионата мира, официальной жеребьевкой Кубка конфедераций, а также мы были свидетелями выбора официального талисмана чемпионата мира. Поэтому церемония закрытия, как и церемония открытия, это некое логическое продолжение идеологии, которую мы начали на первом проекте. Это некая история под общим девизом "Здесь рождается мечта", тема, которая родилась на первой жеребьевке. В каждом проекте мы смотрим на то, как эта мечта реализуется, - например, это касается презентации городов, которые встречают Кубок конфедераций", - рассказал Михайлов. "Покажем Петербург 120-летней давности" Основным мотивом церемонии закрытия будет путешествие во времени. "В этом году 120 лет первому официальному матчу в России, и это дает нам повод отправиться в путешествие. С этого начнется церемония", - сказал Михайлов. "Мы покажем Петербург 120-летней давности, - продолжил режиссер. - Это город, в котором царствует классическая музыка и искусство балета - появление Вагановского училища, расцвет Мариинки, когда впервые были поставлены балеты "Лебединое озеро" и "Жизель". Все было наполнено искусством, и вдруг в эту лирико-драматическую и культурную столицу врывается наглый, смелый футбол". "А дальше мы отправимся в путешествие по истории Кубка конфедераций, встречая команды, побеждавшие в турнире", - сказал собеседник ТАСС.

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Во время церемония открытия на поле стадиона "Санкт- Петербург" появится трофей Кубка конфедераций. "Кубок вынесет звезда мирового футбола - бразилец Роналдо. Как минимум в двух последних церемониях закрытия Кубка конфедераций трофей на поле не выносился. Это действо - с одной стороны точка в путешествии, но с другой - преамбула к главному матчу", - отметил Михайлов. Цискаридзе и новая песня "Мы в игре" На церемонии будет представлена песня, посвященная футболу. Ее исполнят DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид. "У нас собрался достаточно звездный состав - это DJ Smash вместе с Полиной Гагариной и Егором Кридом. Они закроют церемонию новой песней "Мы в игре". Это песня о всех тех, кто помогает организовывать турнир, о людях, которые стоят за спинами игроков национальных сборных. Надеюсь, песня станет популярной", - сказал Михайлов. Также в церемонии примут участие аккордеонист Петр Дранга, трубач Вадим Эйленкриг, певица Тина Кузнецова и звезда мирового балета Николай Цискаридзе, который, по словам режиссера, выступит в роли смешанного образа знаменитых балетмейстеров прошлого Михаила Фокина и Мариуса Петипа. "Будет забавно. Мне нравится то, что я вижу на репетициях. Есть атмосфера, при помощи которой мы сможем добиться того, чтобы церемонию было интересно смотреть всем", - отметил Михайлов. "Будет жалко, если придется закрыть крышу стадиона" Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что вечером 2 июля в Санкт-Петербурге ожидается дождливая погода. Если прогноз синоптиков сбудется, то крышу стадиона придется закрыть, что может сказаться на церемонии.

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"Мы знаем, что стадион закрывается крышей в случае дождя, мы это учли. Поскольку мы работаем в светлое время суток, у нас используется очень много материалов в костюмах и декорациях, которые хорошо выглядят на солнце. Будет очень жалко, если крышу придется закрыть из-за дождя, так как в этом случае какие-то вещи не будут выглядеть так, как хотелось бы. У нас нет возможности работать с какой-то проекционной техникой, со светом, поэтому мы работаем над картинками костюмов, и солнце нам только в помощь", - сказал режиссер. "Гарантируем, что шоу будет разнообразным и интересным" Церемония открытия Кубка конфедераций началась за два часа до матча, она проходила при незаполненных трибунах, так как основная масса болельщиков пришли на стадион непосредственно к старту игры. Михайлов считает, что это абсолютно нормально для подобных турниров. При этом режиссер ожидает, что церемония закрытия соберет больше зрителей. "Я не готов присоединиться к тем, кто ругает организаторов за посещаемость церемонии открытия. Если внимательно посмотреть все церемонии предыдущих Кубков конфедераций и чемпионатов мира, они происходили сильно заранее до матча и никогда полных трибун там не бывало. Это, конечно, обидно, потому что работа, которая проделана, заслуживает внимания, это интересно смотреть вживую", - сказал Михайлов. "Мы очень надеемся, что людей на закрытии будет гораздо больше, чем на открытии. Сейчас все знают о закрытии, мы можем оповестить каждого, многие смотрели трансляцию открытия, поэтому, думаю, интерес будет больше, люди будут ожидать этого шоу, которое, гарантируем, будет разнообразно и интересно", - резюмировал Михайлов.