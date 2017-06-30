Мутко: сборная Германии на Кубке конфедераций может на поле все

Вице-премьер назвал немецкую команду машиной

"Не понимаю тех, кто говорит, что к нам приехала якобы вторая команда. Здесь за сборную Германии играют отличные футболисты - например, лучший бомбардир бундеслиги среди немецких игроков (Тимо Вернер - прим. ТАСС), замечательный вратарь (Марк-Андре тер Штеген из испанской "Барселоны" - прим. ТАСС). У нее очень сильный главный тренер команды [Йоахим] Лев. Это просто машина, у команды есть очень четкая схема", - сказал Мутко.

"Играют две команды, а побеждает Германия. Это сборная высочайшего уровня, она может на поле все", - добавил вице- премьер РФ.

Мутко отметил, что в матче с мексиканской командой сборная Германии подтвердила свой класс. "На поле встретились представители двух разных школ, у мексиканцев было огромное желание, у немцев - высочайший уровень и строжайшая дисциплина", - сказал председатель оргкомитета "Россия-2018".

В финале сборная Германии встретится с командой Чили, которая в другом полуфинале победила португальцев. Матч состоялся в Казани, основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти удачливее оказались чилийцы - 3:0, причем их вратарь Клаудио Браво отразил все три 11-метровых. "Это была классика футбола - команды показали и высокий уровень, и характер. Считаю, что оба полуфинала прошли прекрасно, футбол был фантастическим, была прекрасная атмосфера, на трибунах собралось много зрителей", - отметил Мутко.