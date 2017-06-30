Матч за третье место Кубка конфедераций состоится в воскресенье и начнется в 15:00

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Газон стадиона "Спартак" будет хорошо готов к матчу за третье место Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики, несмотря на дождливую погоду в Москве. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Поле стадиона - великолепное. Газон прекрасно подготовлен. Он был давно засеян, предусмотрены все необходимые инженерные решения. Все будет нормально", - сказал Мутко.

Игра состоится в воскресенье и начнется в 15:00 (мск). Стадион "Спартак" ранее принял три игры группового этапа турнира - Камерун - Чили (0:2), Россия - Португалия (0:1) и Чили - Австралия (1:1).

В пятницу в Москве прошел проливной дождь с порывистым ветром, который стал причиной падения деревьев и подтопления участков дорог. В случае ухудшения погоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и дорожно-транспортные происшествия, а также повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение кровель домов и широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.