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30 июня, 16:04
Футболист Дракслер поблагодарил организаторов Кубка конфедераций в открытом письме
EPA/RUNGROJ YONGRIT
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Полузащитник рассказал, что с нетерпением ждет возвращения в Россию летом в 2018 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Капитан сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер обратился с открытым письмом, в котором поблагодарил организаторов Кубка конфедераций, а также всех российских болельщиков за проведение турнира. Письмо оказалось в распоряжении ТАСС.

ТАСС приводит полный текст письма Дракслера:

"Дорогие российские фанаты футбола! Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, и теперь, к концу Кубка конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность. Мы благодарны за отличную организацию, за множество помощников везде и за всегда присутствующее чувство безопасности. Мы хотим поблагодарить организационный комитет в России, всех сотрудников на стадионах, в отелях и аэропортах, всех волонтеров, и, конечно же, Вас, российских фанатов футбола.

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Считается, что Кубок конфедераций является контрольным прогоном чемпионата мира. После трех недель мы можем сказать: Россия с блеском прошла это испытание. Было много встреч, на пляже в Сочи и во время посещения Казанского кремля, то время, которые мы провели с российскими фанатами, нам, игрокам, очень понравилось. Я также знаю, что в необъятной России есть еще намного больше вещей, которые нам стоит посмотреть; маршрут нашего путешествия этим летом ограничился городами Сочи, Казанью и Санкт-Петербургом, но то, что мы уже успели увидеть и пережить, привело нас в восторг.

Мы играли на стадионах с впечатляющей архитектурой. Мы смогли насладиться днями на побережье Черного моря, солнце нам всегда улыбалось. Мы смогли убедиться в том, насколько велика эта страна, в 48 раз крупнее нашей. И мы попытались внести свой вклад в российско-германские отношения за пределами четырех угловых флажков.

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель и посол разнообразия союза Томас Хитцльшпергер посетили в Москве детско-юношеский воспитательный центр Дом Боско. За счет пожертвований в размере €17 тысяч там будет теперь восстановлено уже существующее футбольное поле.

Для меня лично последние дни стали особенными. Впервые я смог вести немецкую сборную в качестве капитана. Здесь, в России, наша юная команда срослась по-настоящему, с самоотдачей и дисциплиной. Все игроки показали себя со своей лучшей стороны, на поле и за его пределами.

Наше лето в России приближается к концу, теперь осталось только сыграть финал в Санкт-Петербурге. Мы говорим спасибо, спасибо и до свидания. И уже сегодня с нетерпением ждем возвращения летом в 2018 году. С большим приветом, Юлиан Дракслер", - написал Дракслер.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В финале Кубка конфедераций сыграют сборные Германии и Чили. Встреча состоится 2 июля, начало в 21:00 мск. Стадион "Санкт-Петербург", на котором пройдет игра, вмещает 68 тысяч зрителей.

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