На финал Кубка конфедераций продано 53 тысячи билетов

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, стадион будет полностью заполнен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. По состоянию на утро пятницы на финальный матч Кубка конфедераций продано 53 тысячи билетов. Об этом на брифинге в пресс-центре для неаккредитованных журналистов сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

В финале Кубка конфедераций сыграют сборные Германии и Чили. Встреча состоится 2 июля, начало в 21:00 мск. Стадион "Санкт-Петербург", на котором пройдет игра, вмещает 68 тысяч зрителей.

"Уже 53 тысячи билетов продано на финальный матч. Это большое количество. Для социально незащищенных слоев населения выдано 3 тысячи билетов. Стадион будет полностью заполнен", - сказал Кириллов.