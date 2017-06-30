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30 июня, 14:50
На финал Кубка конфедераций продано 53 тысячи билетов
Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
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По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, стадион будет полностью заполнен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. По состоянию на утро пятницы на финальный матч Кубка конфедераций продано 53 тысячи билетов. Об этом на брифинге в пресс-центре для неаккредитованных журналистов сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

В финале Кубка конфедераций сыграют сборные Германии и Чили. Встреча состоится 2 июля, начало в 21:00 мск. Стадион "Санкт-Петербург", на котором пройдет игра, вмещает 68 тысяч зрителей.

"Уже 53 тысячи билетов продано на финальный матч. Это большое количество. Для социально незащищенных слоев населения выдано 3 тысячи билетов. Стадион будет полностью заполнен", - сказал Кириллов.

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