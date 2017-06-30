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Футбольный марафон в честь Кубка конфедераций в Калининграде отложен из-за дождя и ветра
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Как сообщил ТАСС представитель организатора мероприятия, сейчас определяются сроки, когда будет проведен 24-часовой матч

КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Старт 24-часового футбольного матча в честь Кубка конфедераций на стадионе "Балтика" в Калининграде отложен из-за дождя и ветра, принесенного европейским циклоном. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель организатора мероприятия.

"Матч не отменен, он перенесен и будет сыгран обязательно", - подчеркнул собеседник агентства, пояснив, что решение о переносе принято, в первую очередь, для обеспечения безопасности участников, поскольку игра на мокром и скользком поле травмоопасна. "Только поэтому игра перенесена, сейчас определяются сроки, когда этот матч мы проведем", - добавил представитель организатора.

Старт матча планировался на 13:00 мск 30 июня с финишем 1 июля ровно через 24 часа. Ожидалось, что участие в игре примут порядка 600 человек, в том числе представители областных властей, спортсмены, любители, студенты, дети и женщины, разделенные на команды "Балтика" и "Калининград 2018".

Марафон должен был стать кульминацией футбольной недели, стартовавшей в Калининграде 28 июня одновременно с первым матчем полуфинала Кубка конфедераций в столице Татарстана на стадионе "Казань-Арена", где сборная Чили одержала победу над командой Португалии в серии пенальти со счетом 3:0.

Футбольная неделя в Калининграде включает концерты, конкурсы, спортивные состязания по футбольному бильярду, соревнования по пенальти, выступления мастеров футбольного фристайла, игровые, детские зоны, стрит-фуд и просмотры футбольных матчей на большом экране. Как отметил врио министра культуры и туризма области Андрей Ермак, мероприятия дают возможность опробовать формат организации фестивального отдыха для болельщиков и обеспечения безопасности гостей в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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