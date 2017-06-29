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В Чили разгорелся скандал из-за просмотра врачами матча Кубка конфедераций в ходе операции
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Больница начала проверку, пациент успешно восстанавливается

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Больница при Чилийском университете начала проверку в отношении врачей, которые смотрели матч Кубка конфедераций во время операции. Как сообщил в четверг телеканал "Канал 13", расследование было инициировано после волны критики, обрушившейся на хирургов после публикации видеозаписи операции, на ней видно, как врачи прервали работу, чтобы увидеть гол чилийской сборной во время игры с командой Португалии.

В своем заявлении медицинское учреждение назвало просмотр матча и съемку во время операции "нарушением основополагающего принципа уважения по отношению к пациенту". "Мы приняли все соответствующие административные меры. Было начато предварительное расследование", - отмечается в заявлении.

Учреждение также сообщило, что пациент успешно восстанавливается после операции.

Ранее Министерство здравоохранения Чили также сообщило, что собирается провести расследование в связи с появившимся в интернете видео. На тот момент было неизвестно, в какой больнице проходила операция.

Полуфинальный матч турнира между сборными Чили и Португалии состоялся в среду в Казани. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0. В серии пенальти чилийцы победили и вышли в финал Кубка конфедераций.

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