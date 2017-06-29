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30 июня, 00:37
Киммих: сборная Германии была подготовлена тактически к матчу с мексиканцами
Артем Коротаев/ТАСС
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Защитник заявил, что он рад, что такая сборная Германии, выступающая в экспериментальном составе, смогла попасть в финал и занять первое место в отборочной группе Кубка конфедераций

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Сборная Германии разобрала тактику команды Мексики перед полуфиналом Кубка конфедераций, просмотрев один из предыдущих матчей с ее участием. Об этом сообщил журналистам защитник сборной Германии Йозуа Киммих.

Сборная Германии обыграла команду Мексики в полуфинале со счетом 4:1.

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"Я думаю, одного матча нам хватает для разбора соперника. Они играют по одной и той же схеме с разной интенсивностью. Я не скажу, что мы полностью контролировали игру, но победа заслужена", - отметил он.

Киммих добавил, что он рад, что такая сборная Германии, выступающая в экспериментальном составе, смогла попасть в финал и занять первое место в отборочной группе.

В финале Кубка конфедераций сборная Германии встретится с командой Чили, которая в среду в серии пенальти победила португальцев. Немцы и чилийцы уже встречались на групповом этапе турнира, тогда была зафиксирована ничья - 1:1.

Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

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