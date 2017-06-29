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29 июня, 19:34
Мутко сравнил выступление сборной России на Кубке конфедераций с успешной сдачей ЕГЭ
Валерий Шарифулин/ТАСС
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По словам вице-премьера РФ, в ближайшее он намерен обсудить с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым дальнейшее развитие команды

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Выступление сборной России на Кубке конфедераций по футболу можно сравнить со сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на проходной балл. Такое мнение на пресс-конференции высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Российская сборная на групповом этапе Кубка конфедераций победила новозеландцев (2:0), но уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2), заняв третье место в группе А и не сумев выйти в плей-офф.

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"Сборная России сдала ЕГЭ на проходной балл и может участвовать на чемпионате мира, - сказал Мутко. - Нашей задачей на Кубке конфедераций было набраться опыта, провести официальные игры. Нам есть над чем поразмыслить. Но команда у нас есть, у нас есть, от чего отталкиваться и куда двигаться", - сказал Мутко.

По словам вице-премьера РФ, в ближайшее он намерен обсудить с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым дальнейшее развитие команды. "Мы поговорим, поймем, что нужно делать дальше", - отметил Мутко.

"Я с этой командой был с самого начала и видел, как ребята отнеслись к этому результату. [После матча с мексиканцами] Никто не спешил на самолет, никто не отправлял СМС. В этой команде собраны парни, которые видят свои ошибки", - заявил глава РФС.

"Но, как говорят англичане, лучшее в футболе - это результат. И я сказал нашим игрокам, что, нравится это им или нет, но нам нужен результат. Впереди около четырех товарищеских матчей, потенциал есть, будем работать", - сказал Мутко.

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