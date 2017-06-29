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29 июня, 14:54
Около 150 иностранных СМИ посетили Сочи для освещения Кубка конфедераций
Артем Коротаев/ТАСС
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Как сообщил первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков, страну посетили журналисты из Германии, Бразилии, Японии, Мексики, Великобритании, США и других стран

СОЧИ, 29 июня. / ТАСС/. Представители порядка 150 зарубежных средств массовой информации из 15 стран мира посетили Сочи для освещения матчей Кубка конфедераций. Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

В четверг в Сочи на стадионе "Фишт" пройдет полуфинальный матч Кубка конфедераций Германия - Мексика. Эта встреча станет последней в городе в рамках турнира.

"В Сочи приехали порядка 150 иностранных СМИ из Германии, Бразилии, Японии, Мексики, Молдавии, Кореи, Камеруна, Великобритании, Швейцарии, Аргентины, США, Марокко, Австралии, Италии, Испании. В десятку наиболее активных иностранных средств массовой информации по теме Кубка конфедераций вошли агентства Ассошиэйтед Пресс, Рейтер, Франс Пресс, телеканалы "Фокс ньюс" и ESPN", - сказал Рыков.

По словам представителя мэрии, в российских федеральных и региональных интернет-СМИ было выпущено порядка 700 оригинальных информационных сообщений.

"Для города Сочи как курортного города футбол являлся одной из серьезных коммуникаций, когда название города звучало на федеральных каналах и в новостной прессе", - отметил вице-мэр Сочи.

Кубок конфедераций, матчи которого также проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, завершится 2 июля.

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