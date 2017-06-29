Более 500 зрителей особой категории посетили в Сочи матчи Кубка конфедераций

Как рассказал первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков, инвалиды-колясочники и люди с ограниченными возможностями довольны, что смогли увидеть футбол мирового уровня

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Более 500 болельщиков особой категории - инвалидов-колясочников и людей с ограниченными возможностями - посетили матчи Кубка конфедерации на сочинском стадионе "Фишт". Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

"Всего у нас около полутысячи человек особой категории посетили стадион "Фишт". Мы разговаривали со многими из них, они очень довольны тем, что смогли увидеть футбол мирового уровня, а также тем, что для них не существовало никаких препятствий", - отметил Рыков.

По данным мэрии Сочи, специальным транспортом к месту проведения матчей было перевезено 63 инвалида-колясочника и 456 маломобильных зрителей.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.