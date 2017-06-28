Власти: команды-участницы Кубка конфедераций остались довольны всем в Сочи

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Команды - участницы Кубка конфедераций по футболу, которые находились в Сочи, остались довольны уровнем приема и организации турнира. Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.
"От гостей города и болельщиков мы слышим только положительные отзывы от пребывания в нашем городе и организации мероприятия. Важным фактором стало то, что мы смогли показать различным категориям болельщиков, что у нас на высоком уровне находится и логистическая, и гостиничная инфраструктура. Все команды, которые находились у нас, остались довольны уровнем организации соревнований", - сказал Рыков.
"Страна и Сочи показали высокую готовность к проведению таких мероприятий, как Кубок конфедераций и чемпионат мира. Прошедшие матчи показали всем, что мы в состоянии проводить мероприятия любого уровня. Благодаря Кубку конфедераций в копилку города попадают стадион "Фишт" и тренировочные базы. Надеемся, что Сочи станет достойной альтернативой зарубежным тренировочным площадкам", - отметил он.
Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.