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29 июня, 13:37
Власти: команды-участницы Кубка конфедераций остались довольны всем в Сочи
Сергей Фадеичев/ТАСС
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Власти слышат от гостей и болельщиков только положительные отзывы от пребывания в Сочи и организации мероприятия

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Команды - участницы Кубка конфедераций по футболу, которые находились в Сочи, остались довольны уровнем приема и организации турнира. Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

"От гостей города и болельщиков мы слышим только положительные отзывы от пребывания в нашем городе и организации мероприятия. Важным фактором стало то, что мы смогли показать различным категориям болельщиков, что у нас на высоком уровне находится и логистическая, и гостиничная инфраструктура. Все команды, которые находились у нас, остались довольны уровнем организации соревнований", - сказал Рыков.

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"Страна и Сочи показали высокую готовность к проведению таких мероприятий, как Кубок конфедераций и чемпионат мира. Прошедшие матчи показали всем, что мы в состоянии проводить мероприятия любого уровня. Благодаря Кубку конфедераций в копилку города попадают стадион "Фишт" и тренировочные базы. Надеемся, что Сочи станет достойной альтернативой зарубежным тренировочным площадкам", - отметил он.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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