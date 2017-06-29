Симонян: на матчах Кубка конфедераций хорошо обеспечена безопасность

По мнению первого вице-президента РФС, безопасность - это первое, что должны обеспечивать организаторы турнира

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Отсутствие проявлений хулиганства на стадионах во время Кубка конфедераций по футболу в России является следствием хорошей организации безопасности. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

"Безопасность - это первое, что мы должны обеспечивать. Уж не знаю, как фанаты обычно проносят файеры и взрывчатые вещества, но сейчас (отсутствие хулиганства) - это плюс", - сказал Симонян.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир завершится 2 июля.