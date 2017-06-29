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29 июня, 11:47
Генсек ФИФА Самура посетила старейшую мечеть Казани
Александр Демьянчук/ТАСС
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Также Самура посетила детский мусульманский центр при мечети Марджани в Старо-Татарской слободе и центр фитнеса для женщин "Марджания"

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) сенегалка Фатма Самура в четверг посетила старейшую мечеть Казани аль-Марджани, передает корреспондент ТАСС с места событий.

28 июня она присутствовала на стадионе "Казань-Арена" на полуфинальном матче между сборными Португалии и Чили. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0.

"Вчера здесь была моя семья, муж, дочь, им очень понравилось в мечети Марджани. Посещение мечети даже больше им понравилось, чем сам матч", - пояснила она во время визита.

Экскурсию по мечети для делегации ФИФА провел имам-хатыйб Мансур хазрат Джалялетдин. Также Самура посетила детский мусульманский центр при мечети Марджани в Старо-Татарской слободе и центр фитнеса для женщин "Марджания". Она оставила в подарок детскому центру футбольные мячи.

Мечеть аль-Марджани - старейшая в Казани, она была построена во второй половине XVIII века. Мечеть находится в Старо-Татарской слободе и остается историческим центром татаро-мусульманской духовности в Татарстане.

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Казань уже приняла три матча группового этапа и полуфинал, который стал последней встречей в городе в рамках турнира.

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