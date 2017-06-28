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29 июня, 03:44
СМИ: Роналду не сыграет в матче за третье место Кубка конфедераций
Егор Алеев/ТАСС
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Тренерский штаб команды отпустил футболиста к детям

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не примет участия в матче за третье место Кубка конфедераций из-за рождения детей. Об этом сообщает издание Marca.

По данным газеты, тренерский штаб разрешил футболисту покинуть расположение национальной команды, чтобы отправиться к детям. Ранее сообщалось, что 8 июня суррогатная мать родила Роналду близнецов, которых назвали Ева и Матеу.

В среду сборная Португалии проиграла в Казани команде Чили в серии пенальти. В четырех матчах турнира Роналду отметился двумя голами, по итогам всех трех встреч группового раунда он признавался лучшим игроком матча.

В матче за третье место Кубка конфедераций сборная Португалии в Москве встретится с неудачником второго полуфинала Германия - Мексика. Игра за бронзу и финал турнира пройдут 2 июля.

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