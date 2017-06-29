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29 июня, 02:04
Фонте: вратарь Браво выручил чилийцев в матче с командой Португалии
Егор Алеев/ТАСС
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По словам защитника сборной Португалии, его партнеры по команды создали достаточно моментов в полуфинальной встрече Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу обыграла в полуфинале Кубка конфедераций команду Португалии во многом благодаря великолепной игре голкипера Клаудио Браво. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной Португалии Жозе Фонте.

Матч состоялся в среду в Казани, основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0. Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

"Нам не повезло с пенальти, ты всегда можешь как забить, так и промахнуться, но ко всему нужно относиться с позитивом. У нас много талантливых игроков, которые создавали моменты. Атак с нашей стороны хватало, а у соперника здорово сыграл вратарь, который затем проявил себя и в серии пенальти", - сказал Фонте.

Финал турнира и матч за третье место состоятся 2 июля.

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