Салах: победа чилийских футболистов над португальцами стала большим событием для страны

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Победа сборной Чили по футболу над командой Португалии в полуфинале Кубка конфедераций стала большим событием для южноамериканской страны. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации футбола Чили Артуро Салах.
В среду чилийцы на "Казань-Арене" обыграли португальцев в полуфинале Кубка конфедераций. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы - 3:0.
"Мы безумно счастливы, игра была сложной, прошла на высшем уровне, хоть никто и не забил в основное время. Команды не ошибались. Я думаю, что это была заслуженная победа, сегодняшняя игра стала примером настоящего футбольного матча. Это большое событие для народа Чили", - отметил Салах.
"Сегодняшний матч является поворотным пунктом в истории чилийского футбола. Поддержка нашего народа на стадионе и в Чили стала большим стимулом для команды. Но для нас сегодняшней победы недостаточно. Мы будем бороться, чтобы выиграть финальный матч в Санкт-Петербурге", - сказал президент Федерации футбола Чили.
Полуфинал Португалия - Чили стал последней игрой на турнире, которую приняла Казань. Ранее здесь прошли три встречи группового этапа. В следующем году город примет матчи чемпионата мира.