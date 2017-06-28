Салах: победа чилийских футболистов над португальцами стала большим событием для страны

Президент Федерации футбола Чили заявил, что сборная страны постарается выиграть Кубок конфедераций

В среду чилийцы на "Казань-Арене" обыграли португальцев в полуфинале Кубка конфедераций. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы - 3:0.

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Победа сборной Чили по футболу над командой Португалии в полуфинале Кубка конфедераций стала большим событием для южноамериканской страны. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации футбола Чили Артуро Салах.

"Мы безумно счастливы, игра была сложной, прошла на высшем уровне, хоть никто и не забил в основное время. Команды не ошибались. Я думаю, что это была заслуженная победа, сегодняшняя игра стала примером настоящего футбольного матча. Это большое событие для народа Чили", - отметил Салах.

"Сегодняшний матч является поворотным пунктом в истории чилийского футбола. Поддержка нашего народа на стадионе и в Чили стала большим стимулом для команды. Но для нас сегодняшней победы недостаточно. Мы будем бороться, чтобы выиграть финальный матч в Санкт-Петербурге", - сказал президент Федерации футбола Чили.

Полуфинал Португалия - Чили стал последней игрой на турнире, которую приняла Казань. Ранее здесь прошли три встречи группового этапа. В следующем году город примет матчи чемпионата мира.