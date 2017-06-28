Инфантино доволен организацией Кубка конфедераций

По словам главы ФИФА, в России получилось устроить праздник футбола

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высоко оценил уровень организации Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Свое мнение он высказал журналистам.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня, а завершится 2 июля. Матчи турнира проводятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Турнир в России проходит хорошо. Я увидел полную картину. Все стадионы отличные и красивые, публика на них ходит, хорошая организация", - сказал Инфантино.

В среду в Казани состоялся полуфинальный матч турнира между сборными Португалии и Чили. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0. Вратарь чилийской команды Клаудио Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

"Сегодня на стадионе мы видели 10 тысяч болельщиков из Чили. Кубок конфедераций - это праздник футбола", - сказал Инфантино, посетивший матч.