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29 июня, 00:16
Вратарь чилийцев Браво заявил, что был готов к серии пенальти в матче с португальцами
Станислав Красильников/ТАСС
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Браво отразил все три удара послематчевых пенальти, а его партнеры были точны

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Чили по футболу Клаудио Браво готовился к серии пенальти в полуфинальном матче Кубка конфедераций с командой Португалии. Об этом голкипер рассказал на пресс-конференции.

В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя (0:0), в серии 11-метровых ударов сильнее оказались южноамериканцы - 3:0. Браво отразил все три удара, а его партнеры были точны. 34-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи.

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"Я был травмирован в течение какого-то времени (вратарь пропустил первые два матча команды на турнире - прим. ТАСС), это далось нелегко. Но сегодня был особенный матч, нам удалось выйти в финал, мы очень довольны, - поделился впечатлениями Браво. - Нет, не думаю, что это [отраженные пенальти] случайность, для достижения таких результатов надо было работать, изучать оппонентов. Я знал, что надо делать в серии пенальти".

"Мы играли головой, продуманно, грамотно, интеллигентно. Конечно, некоторые из нас устали, но это понятно. Зато нам удалось остановить чемпионов Европы", - отметил вратарь.

Во втором полуфинале, который пройдет в четверг на сочинском стадионе "Фишт", сыграют сборные Германии и Мексики. Финал турнир и матч за третье место состоятся 2 июля.

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