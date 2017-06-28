Основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Полуфинальный матч Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Чили получился очень интересным. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Матч Португалия - Чили состоялся в Казани в среду. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0. Вратарь чилийской команды Клаудио Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

"Очередная невероятная игра, очень интенсивная. В ней было все. Голкипер чилийцев отразил три удара. Ради этих эмоций мы и любим футбол", - сказал Инфантино.