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29 июня, 00:13
Инфантино назвал невероятным полуфинальный матч Кубка конфедераций Португалия - Чили
Егор Алеев/ТАСС
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Основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Полуфинальный матч Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Чили получился очень интересным. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Матч Португалия - Чили состоялся в Казани в среду. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью - 0:0, а в серии пенальти победили чилийцы - 3:0. Вратарь чилийской команды Клаудио Браво отразил все три удара португальцев с 11-метровой отметки.

"Очередная невероятная игра, очень интенсивная. В ней было все. Голкипер чилийцев отразил три удара. Ради этих эмоций мы и любим футбол", - сказал Инфантино.

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