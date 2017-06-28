Впервые в матче футбольных сборных была использована четвертая замена

На 116-й минуте 1/2 финала Кубка конфедераций португалец Желсон Мартинш вышел вместо Андре Гомеша

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Четвертая замена была использована сборной Португалии по футболу в матче полуфинала Кубка конфедераций против команды Чили. Встреча проходит в Казани.

На 116-й минуте Желсон Мартинш вышел на замену вместо Андре Гомеша.

Четвертую замену разрешено проводить в дополнительное время плей-офф турнира. Она впервые была использована в официальном матче на уровне национальных сборных. Ранее данная практика была опробована на клубном уровне в матчах национальных кубков Англии и Германии.