Футбольная неделя в честь Кубка Конфедераций открылась в Калининграде

Кульминацией недели станет 24-часовой футбольный марафон, в котором ожидается участие до 600 человек

"Мероприятия дают возможность опробовать формат организации фестивального отдыха для болельщиков, совмещения форматов стрит-фуда, коллективного просмотра футбольных матчей на большом экране, различных спортивных мероприятий и обеспечения безопасности гостей в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. И это, конечно, еще один повод для рекламы Калининграда как города, который примет игры чемпионата", - сказал ТАСС врио министра культуры и туризма области Андрей Ермак, принимающий участие в мероприятии.

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Футбольная неделя, приуроченная к проходящему в России Кубку конфедераций, открылась в среду на стадионе "Балтика" в Калининграде. Проект стартовал одновременно с началом первого полуфинала турнира и продлится пять дней.

Неделя открылась одновременно с первым полуфинальным матчем Кубка конфедераций, который стартовал в 21:00 мск в столице Татарстана на стадионе "Казань-Арена". Гости получили возможность следить за игрой на большом экране с комментариями ведущего канала "Матч ТВ" Владислава Батурина, неделя включает концерты, конкурсы, спортивные состязания по футбольному бильярду, пенальти, выступления мастеров футбольного фристайла. Будут работать игровые, детские зоны, стрит-фуды, один из дней посвятят местному футбольному клубу "Балтика", гостям покажут хронику клуба, будут чествовать его ветеранов. Как отметил Ермак, ожидается, что в общей сложности мероприятия посетят порядка 20 тысяч человек.

Кульминацией недели станет 24-часовой футбольный марафон, в котором ожидается участие до 600 человек. Он стартует в 12:00 30 июня и продлится до 12:00 1 июля. Планируется, что на поле выйдут первые лица области и города, представители бизнеса, студенты, ветераны, женщины и дети. Участники матча разделятся на две команды - "Балтика" и "Калининград 2018".

"Если матч пройдет удачно, а мы надеемся, что все будет хорошо, то мы в 2018 году хотим повторить такой матч на 24 часа, но уже среди болельщиков чемпионата мира", - сказал Ермак. Он добавил, что матч футбольной недели по продолжительности и числу участников не претендует на место в Книге рекордов Гиннеса, но вся игра будет записываться на видео и, возможно, сможет претендовать на рекорд в масштабах страны.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.