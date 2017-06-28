О реализации стратегии устойчивого развития чемпионата мира 2018 года рассказали журналистам на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Услугой комментария матчей для слабовидящих, которая используется на стадионах Кубка конфедераций по футболу, воспользовались уже 122 человека. О реализации стратегии устойчивого развития чемпионата мира 2018 года рассказали журналистам в среду на "Казань-Арене". Тур по стадиону для журналистов провели глава департамента устойчивого развития оргкомитета "Россия-2018" Милана Верхунова и глава департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по устойчивому развитию Федерико Аддьеки. Верхунова пояснила, что под устойчивым развитием подразумевается "развитие, удовлетворяющее потребностям поколения нынешнего, не создавая ущерба поколениям будущим". "У чемпионата мира наравне с положительными последствиями есть и негативные, и наша задача их минимизировать. Визуально это простые вещи, которые в то же время требуют больших усилий организаторов", - отметила она. Существует несколько аспектов реализации стратегии. Кресла для беременных Первый аспект - доступность стадионов, так называемая "безбарьерная среда". Так, на турнире в России применяется услуга комментария хода матча для слабовидящих. "Комментарий для слабовидящих сильно отличается от обычного - вы должны нарисовать всю картинку происходящего, детально рассказывается даже о праздновании игроками голов", - рассказал работающий на матчах в Казани комментатор Андрей Тенцов.

По словам Верхуновой, услугой, которая используется с чемпионата мира 2010 года, воспользовалось рекордное количество людей на Кубке конфедераций в России - 122. "Пока комментарий идет только на русском, но к чемпионату мира мы постараемся организовать перевод сразу на нескольких языках", - отметила она. Положительными впечатлениями от организации мест с ограниченными возможностями поделился с собравшимися капитан местной команды по баскетболу для инвалидов- колясочников Андрей Чугунов. "Есть специальные парковки, сопровождают до лифтов, помогают найти свое место, с которого, кстати, отличный обзор, организованы туалеты, специальные подъезды к точкам питания", - рассказал он. Всего на матчах турнира в четырех городах присутствовало уже 564 инвалида-колясочника. На стадионе существуют услуги и для других категорий маломобильных людей. Так, специальными креслами могут воспользоваться, например, беременные или люди, недавно сломавшие ногу, данной услугой воспользовались 169 человек, также отмечается, что есть места и для людей с повышенной массой тела. Четыре тонны пластиковой посуды Второй аспект - стадион является пространством, свободным от табачного дыма. Об опасности вредной привычки собравшимся напомнила главный врач "Республиканского центра медицинской профилактики" Республики Татарстан Римма Садыкова. На огромном медиафасаде "Казань-Арены" регулярно показываются ролики о здоровом образе жизни.

Третий аспект, который впервые применяется на таком крупном международном соревновании, - система раздельной сборки мусора. Задача организаторов - не вывозить мусор сразу же на полигон, а перерабатывать его. "В некоторых случаях это помогает безотходному производству, в других же снижает стоимость вывозки", - пояснили собравшимся. Так, с трех матчей турнира было переработано 8,5 тысяч кг макулатуры, четыре тонны пластиковой посуды, а после последнего матча было собрано 182 кг жестяных банок при весе одной в 20 грамм. Подрядчик уже ведет переговоры о том, чтобы применять систему на матчах местного футбольного клуба "Рубин", а в перспективе хочет внедрить ее в жилых районах города. "К сожалению, так как сегодня день матча, мы не смогли показать вам все аспекты реализации, например, получение так называемого "зеленого" сертификата соответствия, - отметила в конце тура Верхунова. В среду на "Казань-Арене" состоится первый полуфинал Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные Португалии и Чили. Начало матча - 21:00 мск. Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Санкт- Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля 2018 года.