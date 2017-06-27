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28 июня, 15:10
Инфантино посетит полуфинал Кубка конфедераций между командами Португалии и Чили в Казани
EPA/STRINGER
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Встреча пройдет в среду, начало - в 21:00 мск

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетит полуфинальную встречу Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили, которая пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Встреча пройдет в среду, начало - в 21:00 мск. Вместе с Инфантино за встречей с трибуны стадиона "Казань-Арена" будут наблюдать генеральный секретарь организации Фатма Самура, вице-премьер РФ Виталий Мутко, а также бывшие футболисты Алексей Смертин, португалец Манише и американка Карина Леблан.

Матчи Кубка конфедераций принимают Москва, Санкт- Петербург, Казань и Сочи. Турнир стартовал 17 июня и завершится 2 июля.

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