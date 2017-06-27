"Клозе станет еще одним хорошим немецким тренером"

о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
28 июня, 13:56
Лев: сборная Мексики является командой другого калибра, чем Австралия и Камерун
Артем Коротаев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
расписание всех игр
Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики пройдет 29 июня в Сочи, начало - 21:00 мск

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу является командой другого калибра, нежели сборные Австралии или Камеруна. Об этом журналистам рассказал главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев.

Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики пройдет 29 июня в Сочи, начало - 21:00 мск.

"Мы рады, что вышли в полуфинал и будем играть против такой сильной команды, как Мексика. Мы кратко проанализировали нашу последнюю игру против Камеруна и уже начали готовиться к игре против мексиканцев. Эта хорошо подготовленная команда, физически и технически сильная. Это команда другого калибра, нежели Австралия и Камерун, она сравнима с Чили, но для нас это будет хорошее испытание, ведь мы хотим выйти в финал", - сказал Лев.

"Естественно, что на матч против Мексики я выпущу другую команду в сравнении с игрой против Камеруна и проведу беседу с некоторыми игроками. Было сложно смоделировать турнирные игры во время товарищеских матчей. Я давно знал, какой состав поедет играть на Кубок конфедераций, а все решения, которые я принял, были правильными. Все ребята имеют конкуренцию внутри команды и выполняют все, что от них требуется", - отметил он.

Сборная Мексики произвела впечатление на тренерский штаб немцев во время Кубка конфедераций в 2005 году, заявил тренер. "Думаю, что матч против Мексики будет агрессивным. Мы играли против них в 2005 году на этом же турнире, тогда я знал об этой команде меньше, чем сейчас. В прошлый раз они экстремально хорошо сыграли в нападении и очень впечатлили нас", - добавил Лев.

"Клозе станет еще одним хорошим немецким тренером"

Помощником Лева на турнире в России является бывший футболист немецкой команды Мирослав Клозе. Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира с 2016 года является помощником главного тренера сборной Германии.

Лев отметил, что в будущем Германия приобретет еще одного хорошего тренера в лице Клозе.

"Клозе пока учится и получает свой сертификат тренера. Конечно, роли игрока и тренера отличаются и ему нужно наблюдать, но и также он дает советы нашим нападающим. Мне нравится в нем то, что он конкретно знает о чем говорит. Он делает огромный вклад в нашу работу, в конечном итоге Германия должна получить еще одного хорошего тренера в будущем".

"Не понимаю намеков про допинг"

Главный тренер сборной Германии также прокомментировал сообщение немецкого телеканала ARD, в среду анонсировавшего выход сюжета, в котором глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен утверждает, что 155 допинг-проб игроков российских клубов были отправлены на перепроверку в WADA.

"Эти намеки про допинг - я не понимаю этого. Все говорят об этом, но никаких имен не называют. Если кто-то это делает, то его нужно дисквалифицировать, но никаких имен названо не было. Я не знаю как комментировать это".

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Инфантино посетит полуфинал Кубка конфедераций между командами Португалии и Чили в Казани
28 июня, 15:10
Самура: Кубок конфедераций организован отлично, а ЧМ-2018 пройдет еще лучше
28 июня, 13:14
Эрнандес: мексиканцы хотят быть лучше и добиться победы в полуфинале Кубка конфедераций
28 июня, 12:45
Тренер мексиканцев: сборная Германии по футболу может быть примером для всех команд в мире
28 июня, 12:43
Сборные Португалии и Чили разыграют первую путевку в финал Кубка конфедераций
28 июня, 00:05
Аргентинец Питана рассудит сборные Германии и Мексики в полуфинале Кубка конфедераций
27 июня, 21:14
Силва: португальцы впишут новую главу в своей истории в полуфинале Кубка конфедераций
27 июня, 18:18
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)