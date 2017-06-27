Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики пройдет 29 июня в Сочи, начало - 21:00 мск

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу является командой другого калибра, нежели сборные Австралии или Камеруна. Об этом журналистам рассказал главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев.

Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики пройдет 29 июня в Сочи, начало - 21:00 мск.

"Мы рады, что вышли в полуфинал и будем играть против такой сильной команды, как Мексика. Мы кратко проанализировали нашу последнюю игру против Камеруна и уже начали готовиться к игре против мексиканцев. Эта хорошо подготовленная команда, физически и технически сильная. Это команда другого калибра, нежели Австралия и Камерун, она сравнима с Чили, но для нас это будет хорошее испытание, ведь мы хотим выйти в финал", - сказал Лев.

"Естественно, что на матч против Мексики я выпущу другую команду в сравнении с игрой против Камеруна и проведу беседу с некоторыми игроками. Было сложно смоделировать турнирные игры во время товарищеских матчей. Я давно знал, какой состав поедет играть на Кубок конфедераций, а все решения, которые я принял, были правильными. Все ребята имеют конкуренцию внутри команды и выполняют все, что от них требуется", - отметил он.

Сборная Мексики произвела впечатление на тренерский штаб немцев во время Кубка конфедераций в 2005 году, заявил тренер. "Думаю, что матч против Мексики будет агрессивным. Мы играли против них в 2005 году на этом же турнире, тогда я знал об этой команде меньше, чем сейчас. В прошлый раз они экстремально хорошо сыграли в нападении и очень впечатлили нас", - добавил Лев.

"Клозе станет еще одним хорошим немецким тренером"

Помощником Лева на турнире в России является бывший футболист немецкой команды Мирослав Клозе. Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира с 2016 года является помощником главного тренера сборной Германии.

Лев отметил, что в будущем Германия приобретет еще одного хорошего тренера в лице Клозе.

"Клозе пока учится и получает свой сертификат тренера. Конечно, роли игрока и тренера отличаются и ему нужно наблюдать, но и также он дает советы нашим нападающим. Мне нравится в нем то, что он конкретно знает о чем говорит. Он делает огромный вклад в нашу работу, в конечном итоге Германия должна получить еще одного хорошего тренера в будущем".

"Не понимаю намеков про допинг"

Главный тренер сборной Германии также прокомментировал сообщение немецкого телеканала ARD, в среду анонсировавшего выход сюжета, в котором глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен утверждает, что 155 допинг-проб игроков российских клубов были отправлены на перепроверку в WADA.

"Эти намеки про допинг - я не понимаю этого. Все говорят об этом, но никаких имен не называют. Если кто-то это делает, то его нужно дисквалифицировать, но никаких имен названо не было. Я не знаю как комментировать это".

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.