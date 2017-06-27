Хектор: немецкие футболисты рады, что получили больше времени для отдыха, чем мексиканцы

Сборная Германии осталась в Сочи после окончания группового этапа, в то время как их соперникам по полуфиналу Кубка конфедераций мексиканцам понадобился переезд из Казани

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии довольны, что после группового этапа Кубка конфедераций смогли остаться в Сочи, благодаря чему получили больше времени для отдыха, чем команда Мексики. Об этом журналистам рассказал защитник немецкой команды Йонас Хектор.

Полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики пройдет 29 июня в Сочи. Немцы последний матч группового этапа провели в Сочи, а мексиканцы - в Казани.

"Мы рады, что смогли выйти из группы и остаться здесь, в Сочи, ведь у нас будет чуть больше времени для отдыха, нежели у соперника. Мы постараемся навязать мексиканцам свою игру, они играют в прямой футбол с прессингом, нам нужно атаковать и оказывать на них давление, если мы сделаем это, то нам будет легче", - сказал Хектор.

"Я согласен с тем, что наша команда достаточно опытная, несмотря на молодость. Может быть, мы не очень опытны именно в международном плане, но теперь этот опыт у нас есть, и он поможет нам. Мы будем не такими наивными, как в первых играх турнира. Среди прочих занятий во время тренировок мы отрабатывали пробитие пенальти", - отметил защитник.

Он также рассказал, что команда получила возможность поближе познакомиться с Сочи, погулять по городу.

"В Сочи нам дали свободное время, мы могли познакомиться с городом, сходить в ресторан и на море. Было неплохо немного освободить голову от напряжения. В любом случае после игры с Мексикой нам надо вылететь в Москву или Санкт-Петербург, так что остаться тут не получиться, как бы не хотелось", - отметил Хектор.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.