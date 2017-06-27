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28 июня, 00:05
Сборные Португалии и Чили разыграют первую путевку в финал Кубка конфедераций
Егор Алеев/ТАСС
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Чили
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Встреча пройдет на "Казань-Арене", начало - 21:00 мск

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Сборные Португалии и Чили сыграют в среду в Казани в полуфинальном матче Кубка конфедераций по футболу. Чемпионы Европы и Южной Америки на турнире еще не проигрывали, пропустив меньше всех мячей.

Португальская сборная стала победителем группы А, одержав две победы, в том числе и над командой России (1:0). Чилийцы заняли второе место в группе В, обыграв соперников из Камеруна (2:0) и завершив вничью матчи с командами Германии (1:1) и Австралии (1:1). Заключительный матч группового турнира против австралийской сборной южноамериканцы провели не лучшим образом, однако ничьей хватило для выхода в полуфинал.

В матче против мощной и физически хорошо готовой австралийской команды чилийским футболистам во многом не хватало движения. К тому же чилийцы сами играют в агрессивный и энергозатратный футбол, выдержать темп которого сложно, учитывая, что за две недели вышедшим в полуфинал командам предстоит сыграть пять матчей.

В матче со сборной Австралии чилийцы не лучшим образом сыграли в обороне, где было заметно отсутствие травмированного Гари Меделя. В полуфинале с португальцами чилийской обороне предстоит сдержать Криштиану Роналду, который на турнире забил два гола, принеся, в частности, победу над хозяевами из России. Наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци отметил, что его команда будет играть в свой футбол - Роналду очень хорош, но подстраиваться под него чилийцы не будут.

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Португалия - без Пепе

Сборная Португалии завершила отборочный турнир крупной победой над сборной Новой Зеландии (4:0), где Роналду отметился реализованным пенальти, а в атаке блистали его партнеры - Бернарду Силва, Андре Силва и Нани. Перешедший в английский "Манчестер Сити" полузащитник Бернарду Силва при этом получил травму, и его участие в предстоящей встрече под вопросом.

Не сыграет с чилийцами ключевой защитник сборной Португалии Пепе, который дисквалифицирован. Наставника португальцев Фернанду Сантуша эта потеря, впрочем, не смущает. Он напомнил, что год назад в полуфинале чемпионата Европы Пепе также не смог сыграть, но в его отсутствие здорово выглядели Бруну Алвеш и Жозе Фонте. Португальцы тогда смогли одержать единственную на триумфальном для них турнире победу в основное время - со счетом 2:0 над командой Уэльса.

Игрока левого края обороны Рафаэла Геррейру беспокоит полученная в матче со сборной России травма. Несмотря на все проблемы команд в обороне, по итогам группового раунда сборные Чили и Португалии пропустили меньше всех на турнире мячей - по два.

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Главное - эмоции

Сантуш отметил, что лишние сутки, которые были у его команды на подготовку к матчу, не сыграют большой роли. По мнению португальского тренера, к концу тяжелейшего сезона силы на исходе у всех, и на первый план выходят жажда победы и эмоции. "Наши футболисты не считают, что они лучше всех, но играют так, что все думают о нас как о лучших", - сказал Фернанду Сантуш.

Сборные Португалии и Чили являются дебютантами Кубка конфедераций и в истории этого турнира еще не проигрывали. Команды ранее не встречались в матчах чемпионата мира - предстоящая игра станет первой официальной для двух сборных.

Матч сборных Португалии и Чили пройдет на "Казань-Арене", начало - 21:00 мск. Португальская команда провела в столице Татарстана стартовый матч турнира - против мексиканцев (2:2), а чилийцы здесь разошлись миром с футболистами из Германии (1:1). Казанская арена примет последний матч на нынешнем турнире.

Главным арбитром первого полуфинала назначен Алиреза Фагани из Ирана. Второй полуфинал состоится 29 июня в Сочи, где сыграют сборные Германии и Мексики.

Матч за третье место и финал Кубка конфедераций пройдут 2 июля в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

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