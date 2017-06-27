Португалия - без Пепе

Встреча пройдет на "Казань-Арене", начало - 21:00 мск

КАЗАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Сборные Португалии и Чили сыграют в среду в Казани в полуфинальном матче Кубка конфедераций по футболу. Чемпионы Европы и Южной Америки на турнире еще не проигрывали, пропустив меньше всех мячей.

Португальская сборная стала победителем группы А, одержав две победы, в том числе и над командой России (1:0). Чилийцы заняли второе место в группе В, обыграв соперников из Камеруна (2:0) и завершив вничью матчи с командами Германии (1:1) и Австралии (1:1). Заключительный матч группового турнира против австралийской сборной южноамериканцы провели не лучшим образом, однако ничьей хватило для выхода в полуфинал.

В матче против мощной и физически хорошо готовой австралийской команды чилийским футболистам во многом не хватало движения. К тому же чилийцы сами играют в агрессивный и энергозатратный футбол, выдержать темп которого сложно, учитывая, что за две недели вышедшим в полуфинал командам предстоит сыграть пять матчей.

В матче со сборной Австралии чилийцы не лучшим образом сыграли в обороне, где было заметно отсутствие травмированного Гари Меделя. В полуфинале с португальцами чилийской обороне предстоит сдержать Криштиану Роналду, который на турнире забил два гола, принеся, в частности, победу над хозяевами из России. Наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци отметил, что его команда будет играть в свой футбол - Роналду очень хорош, но подстраиваться под него чилийцы не будут.