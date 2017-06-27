Главный тренер португальцев заявил, что у чилийцев высококачественные футболисты

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Манеру игры сборной Чили по футболу в предстоящем полуфинале Кубка конфедераций с командой Португалии сложно предсказать. Об этом на пресс- конференции накануне встречи сказал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

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"Различия в стилях игры чилийцев и португальцев есть, не существует двух одинаковых команд. У них высококачественные игроки, всегда настроены агрессивно, настоящие бойцы, но и мы сбалансированная команда, мы тоже готовы бороться, это в крови португальцев. Думаю, мы примерно одного уровня, - поделился ожиданиями Сантуш. - Не всегда легко понять чилийскую команду, их тактику, так что нам надо быть внимательными, они проявляют давление, не всегда возможно на это быстро реагировать". "Иногда они играют по схеме "4-4-2" ромбом в центре, иногда "4-3-3". Очень сложно угадать", - признался специалист. "Жду повторения полуфинала Евро" В предстоящей игре команде не сможет помочь из-за дисквалификации центральный защитник мадридского "Реала" Пепе. Сантуш рассказал, что будет выбирать пару защитников из Бруну Алвеша, Луиша Нету и Жозе Фонте. Специалист высказал надежду, что в среду повторится полуфинал победного для команды чемпионата Европы 2016 года. "Как вы помните, Пепе также пропускал полуфинал Евро, тогда у нас играли Фонте и Алвеш, надеюсь, история повторится", - сказал он.

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Тренер подтвердил, что из-за травмы в предстоящей игре точно не сыграет левый защитник Рафаэль Геррейро, а также сообщил, что решение по участию восстанавливающегося от повреждения полузащитника Бернарду Силвы будет принято в день матча.

На вопрос, что он ждет от игры лидера команды Криштиану Роналду, тренер ответил: "Мы не выдвигаем к нему никак особых требований, но он будет играть - и точка. Он не раз доказывал, что является лидером команды, ее капитаном, хорошим примером для всех партнеров". Кубок конфедераций - важнейший турнир Свой последний матч на турнире португальцы провели на сутки раньше чилийцев, однако, по мнению Сантуша, преимущества команде этот факт не даст. "Дополнительные сутки для подготовки никакой разницы не играют, все устали к концу сезона", - объяснил он. "Но на пути к финалу усталость исчезает, на первый план выходит жажда победы и эмоции", - подчеркнул специалист.

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Не станет определяющим фактором и большее количество чилийских болельщиков, считает тренер. "У нас гораздо меньше болельщиков здесь, но, может быть, они громче кричат. В любом случае есть фанаты, которые будут нас поддерживать и дистанционно", - сказал он. "Самое главное для нашей команды - это дух единства. Наша команда в чисто эмоциональном плане играет очень эффективно, - отметил также Сантуш. - Футболисты не считают, что они лучше всех, но играют так, что все думают о нас как о лучших. Я всегда на 100% доверяю команде, верю в командный дух и мужество игроков". Специалист, приведший сборную к первой в истории победе на чемпионате Европы, отметил важность Кубка конфедераций. "Некоторые говорят, что Кубок конфедераций не очень важный турнир и не соответствует уровню чемпионата мира и чемпионата Европы. Но на этом турнире играют сборные своих континентов. Как можно не уважать такой турнир, тем более я всегда старался достойно представлять свою страну", - сказал Сантуш. Полуфинальный матч пройдет на "Казань-Арене" в среду, начало - в 21:00 мск.