о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
27 июня, 17:39
Сантуш: игру чилийцев в полуфинале Кубка конфедераций очень сложно предсказать
Сергей Савостьянов/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
расписание всех игр
Главный тренер португальцев заявил, что у чилийцев высококачественные футболисты

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Манеру игры сборной Чили по футболу в предстоящем полуфинале Кубка конфедераций с командой Португалии сложно предсказать. Об этом на пресс- конференции накануне встречи сказал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

Смотрите также
Пицци: сборная Чили по футболу не будет перестраивать игру под Роналду

"Различия в стилях игры чилийцев и португальцев есть, не существует двух одинаковых команд. У них высококачественные игроки, всегда настроены агрессивно, настоящие бойцы, но и мы сбалансированная команда, мы тоже готовы бороться, это в крови португальцев. Думаю, мы примерно одного уровня, - поделился ожиданиями Сантуш. - Не всегда легко понять чилийскую команду, их тактику, так что нам надо быть внимательными, они проявляют давление, не всегда возможно на это быстро реагировать".

"Иногда они играют по схеме "4-4-2" ромбом в центре, иногда "4-3-3". Очень сложно угадать", - признался специалист.

"Жду повторения полуфинала Евро"

В предстоящей игре команде не сможет помочь из-за дисквалификации центральный защитник мадридского "Реала" Пепе. Сантуш рассказал, что будет выбирать пару защитников из Бруну Алвеша, Луиша Нету и Жозе Фонте. Специалист высказал надежду, что в среду повторится полуфинал победного для команды чемпионата Европы 2016 года. "Как вы помните, Пепе также пропускал полуфинал Евро, тогда у нас играли Фонте и Алвеш, надеюсь, история повторится", - сказал он.

Смотрите также
Силва: португальцы впишут новую главу в своей истории в полуфинале Кубка конфедераций

Тренер подтвердил, что из-за травмы в предстоящей игре точно не сыграет левый защитник Рафаэль Геррейро, а также сообщил, что решение по участию восстанавливающегося от повреждения полузащитника Бернарду Силвы будет принято в день матча.
На вопрос, что он ждет от игры лидера команды Криштиану Роналду, тренер ответил: "Мы не выдвигаем к нему никак особых требований, но он будет играть - и точка. Он не раз доказывал, что является лидером команды, ее капитаном, хорошим примером для всех партнеров".

Кубок конфедераций - важнейший турнир

Свой последний матч на турнире португальцы провели на сутки раньше чилийцев, однако, по мнению Сантуша, преимущества команде этот факт не даст. "Дополнительные сутки для подготовки никакой разницы не играют, все устали к концу сезона", - объяснил он. "Но на пути к финалу усталость исчезает, на первый план выходит жажда победы и эмоции", - подчеркнул специалист.

Смотрите также
Иранец Фагани обслужит полуфинал Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили

Не станет определяющим фактором и большее количество чилийских болельщиков, считает тренер. "У нас гораздо меньше болельщиков здесь, но, может быть, они громче кричат. В любом случае есть фанаты, которые будут нас поддерживать и дистанционно", - сказал он.

"Самое главное для нашей команды - это дух единства. Наша команда в чисто эмоциональном плане играет очень эффективно, - отметил также Сантуш. - Футболисты не считают, что они лучше всех, но играют так, что все думают о нас как о лучших. Я всегда на 100% доверяю команде, верю в командный дух и мужество игроков".

Специалист, приведший сборную к первой в истории победе на чемпионате Европы, отметил важность Кубка конфедераций. "Некоторые говорят, что Кубок конфедераций не очень важный турнир и не соответствует уровню чемпионата мира и чемпионата Европы. Но на этом турнире играют сборные своих континентов. Как можно не уважать такой турнир, тем более я всегда старался достойно представлять свою страну", - сказал Сантуш.

Полуфинальный матч пройдет на "Казань-Арене" в среду, начало - в 21:00 мск.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Силва: португальцы впишут новую главу в своей истории в полуфинале Кубка конфедераций
27 июня, 18:18
Мутко проведет встречу с Лебедевым по поводу высказываний депутата о Жиркове
27 июня, 16:57
Чилийцы в Казани оформили более 3 тысяч паспортов болельщиков на Кубок конфедераций
27 июня, 15:13
Диас: футболисты сборной Чили чувствуют в себе силы обыграть португальцев
27 июня, 13:52
Мустафи: сборная Мексики по футболу сильна своей командной игрой
27 июня, 13:20
Пицци: сборная Чили по футболу не будет перестраивать игру под Роналду
27 июня, 13:18
Комитет по инвестициям Петербурга: вся инфраструктура будет востребована и после ЧМ-2018
27 июня, 13:16
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)