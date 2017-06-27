о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
27 июня, 16:57
Мутко проведет встречу с Лебедевым по поводу высказываний депутата о Жиркове
Станислав Красильников/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
расписание всех игр
Решение об указании комитету РФС по этике оценить высказывания Лебедева будет принято после встречи

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко проведет встречу с вице-спикером Госдумы, членом исполкома РФС Игорем Лебедевым по поводу его высказываний о футболисте сборной России Юрии Жиркове. Об этом Мутко рассказал ТАСС.

Лебедев в интервью Championat.com сказал, что Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) "нужно дать в морду". Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) подготовил письмо Мутко с просьбой инициировать рассмотрение оскорбительных слов Лебедева комитетом по этике РФС.

На вопрос, будет ли дано указание комитету по этике оценить высказывания Лебедева, Мутко ответил: "Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше".

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Сантуш: игру чилийцев в полуфинале Кубка конфедераций очень сложно предсказать
27 июня, 17:39
Чилийцы в Казани оформили более 3 тысяч паспортов болельщиков на Кубок конфедераций
27 июня, 15:13
Диас: футболисты сборной Чили чувствуют в себе силы обыграть португальцев
27 июня, 13:52
Мустафи: сборная Мексики по футболу сильна своей командной игрой
27 июня, 13:20
Пицци: сборная Чили по футболу не будет перестраивать игру под Роналду
27 июня, 13:18
Комитет по инвестициям Петербурга: вся инфраструктура будет востребована и после ЧМ-2018
27 июня, 13:16
Клозе пока не думает о начале карьеры главного тренера
27 июня, 13:11
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)