Мутко проведет встречу с Лебедевым по поводу высказываний депутата о Жиркове

Решение об указании комитету РФС по этике оценить высказывания Лебедева будет принято после встречи

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко проведет встречу с вице-спикером Госдумы, членом исполкома РФС Игорем Лебедевым по поводу его высказываний о футболисте сборной России Юрии Жиркове. Об этом Мутко рассказал ТАСС.

Лебедев в интервью Championat.com сказал, что Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) "нужно дать в морду". Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) подготовил письмо Мутко с просьбой инициировать рассмотрение оскорбительных слов Лебедева комитетом по этике РФС.

На вопрос, будет ли дано указание комитету по этике оценить высказывания Лебедева, Мутко ответил: "Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше".