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27 июня, 15:13
Чилийцы в Казани оформили более 3 тысяч паспортов болельщиков на Кубок конфедераций
Антон Новодережкин/ТАСС
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По словам министра информатизации и связи Татарстана Романа Шайхутдинова, каких-либо негативных откликов о паспортах болельщиков со стороны зрителей не было

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Болельщики из Чили оформили в Казани более трех тысяч паспортов болельщиков (FAN ID), которые необходимы для прохода на стадион на матчи Кубка конфедераций. Об этом сообщил журналистам министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.

В среду сборная Чили в полуфинале Кубка конфедераций сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет в Казани и начнется в 21:00 мск.

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"Болельщики Чили получили 3615 паспортов, Мексики - 1652", - пояснил он. По данным пресс-службы министерства, португальцы оформили 400 паспортов болельщиков в Казани.

По словам Шайхутдинова, каких-либо негативных откликов о паспортах болельщиков со стороны зрителей не было. Паспорт болельщика вместе с билетом дает возможность бесплатного проезда к месту проведения матча на специальных поездах, которые курсируют между городами турнира, и в общественном транспорте города, на матч в котором приобретен билет. Иностранцы и лица без гражданства при наличии FAN-ID имеют право безвизового въезда в Россию в течение 10 дней до проведения первого матча Кубка конфедераций и 10 дней после финального.

Паспорт болельщика оформляется сразу после приобретения билетов на матчи турнира и выдается бесплатно - при личном посещении центра выдачи или при получении по почте. В Казани работают два центра выдачи паспортов болельщиков по адресам ул. Баумана, д. 44/8 и ул. Четаева, д. 10. Также на территории стадиона "Казань-Арена" были развернуты три дополнительных временных центра выдачи. Во время проведения матчей в данных шатрах оперативно было выдано более 4 тысяч паспортов.

C начала реализации проекта в феврале 2017 года по сегодняшний день в Татарстане уже выдано более 76 тысяч паспортов болельщиков. Кубок конфедераций проходит в Санкт- Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

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