Полузащитник рассказал, как команда собирается останавливать лидера португальцев Криштиану Роналду

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили после каждого матча на Кубке конфедераций прибавляют в уверенности в себе и чувствуют в себе силы обыграть команду Португалии в полуфинале турнира. Об этом рассказал на пресс- конференции накануне встречи полузащитник чилийцев Марсело Диас.

"Мы чувствуем себя отлично - хорошо отдохнули, восстановились, и, само собой, воспринимаем матч со всей серьезностью. У нас есть возможность выйти финал, и мы хотим выиграть турнир, - поделился ожиданиями Диас. - Мы представляем нашу страну, и это наполняет нас гордостью, мы дважды выиграли Кубок Америки - и это было нелегко, на протяжении многих лет мы показываем результат, причем делаем это с лучшими сборными мира, так что и здесь хотим победы. После каждого матча мы чувствуем себя все более уверенными и сильными, в то же время мы сосредоточены".

Полузащитник рассказал, как команда собирается останавливать лидера португальцев Криштиану Роналду: "Мы знаем, кто такой Роналду, он изумительный и в то же время опасный игрок. Он провел замечательный сезон и, уверен, намерен продолжить в том же духе и здесь. Мы постараемся остановить его, сократить ему пространство для маневра. Мы не будем сильно менять свою игру, но постараемся дать ему мало шансов".

"Сборная Чили - команда друзей"

Диас отметил, что на нападающем команде Алексисе Санчесе не сказывается неопределенность с клубом на следующий сезон. "Алексис - исключительно хороший игрок на протяжении многих лет, у него много положительных качеств - как личных, так и футбольных. Надеюсь, он продержится в хорошей форме все лето, а его настрой поможет команде. Он хороший игрок и друг и заслуживает нашего уважения", - добавил он.