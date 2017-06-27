"Сборная Чили - команда друзей"

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили после каждого матча на Кубке конфедераций прибавляют в уверенности в себе и чувствуют в себе силы обыграть команду Португалии в полуфинале турнира. Об этом рассказал на пресс- конференции накануне встречи полузащитник чилийцев Марсело Диас.
"Мы чувствуем себя отлично - хорошо отдохнули, восстановились, и, само собой, воспринимаем матч со всей серьезностью. У нас есть возможность выйти финал, и мы хотим выиграть турнир, - поделился ожиданиями Диас. - Мы представляем нашу страну, и это наполняет нас гордостью, мы дважды выиграли Кубок Америки - и это было нелегко, на протяжении многих лет мы показываем результат, причем делаем это с лучшими сборными мира, так что и здесь хотим победы. После каждого матча мы чувствуем себя все более уверенными и сильными, в то же время мы сосредоточены".
Полузащитник рассказал, как команда собирается останавливать лидера португальцев Криштиану Роналду: "Мы знаем, кто такой Роналду, он изумительный и в то же время опасный игрок. Он провел замечательный сезон и, уверен, намерен продолжить в том же духе и здесь. Мы постараемся остановить его, сократить ему пространство для маневра. Мы не будем сильно менять свою игру, но постараемся дать ему мало шансов".
Диас отметил, что на нападающем команде Алексисе Санчесе не сказывается неопределенность с клубом на следующий сезон. "Алексис - исключительно хороший игрок на протяжении многих лет, у него много положительных качеств - как личных, так и футбольных. Надеюсь, он продержится в хорошей форме все лето, а его настрой поможет команде. Он хороший игрок и друг и заслуживает нашего уважения", - добавил он.
В матче смогут принять участие защитник Гари Модель, замененный из-за травмы во второй встрече на турнире, и вратарь Клаудио Браво, пропустивший первые две игры. "Быть в полном составе - великолепная возможность, это задел для нас", - отметил Диас. "У нас есть Алексис, Артуро Видаль, и в целом мы команда друзей", - подчеркнул полузащитник.
Полуфинальная встреча Кубка конфедераций пройдет на "Казань-Арене" в среду, начало - в 21:00 мск.