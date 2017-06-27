Мустафи: сборная Мексики по футболу сильна своей командой игрой

Защитник "Арсенала" рад, что получил свободу действий и доверие тренера в национальной команде Германии

СОЧИ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики по футболу не имеет в своем составе суперзвезд, но сильна своей командой игрой. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной Германии Шкодран Мустафи.

Сборные Германии и Мексики сыграют в полуфинале Кубка конфедераций 29 июня в Сочи.

"Сборную Германии ждет тяжелый матч против мексиканцев, - сказал Мустафи. - Наш соперник не имеет с своем составе суперзвезд, но они сильны своей командой игрой. В ближайшие два дня нам нужно будет изучить манеру их игры. Также нам нужно восстановить силы, так как график игр достаточно интенсивный", - сказал Мустафи.

Защитник "Арсенала" рад, что получил свободу действий и доверие тренера в национальной команде. "Я рад, что тренер доверяет мне в сборной, возлагает на меня определенную ответственность, но при этом дает определенную свободу действий. Сейчас я не думаю о клубных делах и полностью сосредоточен на турнире, который проходит в России", - отметил он.