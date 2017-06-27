Пицци: сборная Чили по футболу не будет перестраивать игру под Роналду

Полуфинальная встреча Кубка конфедераций пройдет на "Казань-Арене" в среду, начало - в 21:00 мск.

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу в предстоящем полуфинале Кубка конфедераций с командой Португалии не будет отходить от привычной игры, несмотря на наличие в составе соперника такого футболиста, как Криштиану Роналду. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

"Нет, [мы не будем перестраивать игру из-за Роналду], - сказал он. - Мы, конечно, анализируем игру оппонентов, вы правы, что против нас выйдет такой футболист, как Роналду. Наша задача - быть максимально бдительными с ним и быстро выходить в атаку. У него (Роналду) много сильных сторон, но мы будем придерживаться привычной игры".

"Мы знаем сильные стороны Роналду и не изобретаем велосипед в этом плане - он выступает на таком уровне уже 10-12 лет, неоднократно получал "Золотой мяч", является отличным бомбардиром, быстро бегает, имеет разнообразную палитру футбольных навыков, и на это, конечно, надо реагировать, - продолжил тренер. - Мы постараемся переиграть его на "втором этаже", потому что знаем, что он не лучшим образом играет головой. Знаем, и как остановить его перепасовку с партнерами по атаке".

На вопрос, чье присутствие для команды важнее - Роналду для португальцев или Алексиса Санчеса и Артуро Видаля для чилийцев, специалист ответил: "Нам очень важно, чтобы у нас в распоряжении были все игроки, потому что наша игра, прежде всего, командная, все усилия коллективные, мы ставим на сыгранность. Обе команды не могут зависеть от отдельных игроков, ведь и Роналду не может сыграть один - он зависит от поддержки партнеров по команде. Так и у нас есть план Б, если вдруг не смогут сыграть Видаль или Санчес. У нас есть определенный стиль игры, но есть и альтернативы".

Полуфинальная встреча Кубка конфедераций пройдет на "Казань-Арене" в среду, начало - в 21:00 мск.