Клозе пока не думает о начале карьеры главного тренера

Лучший бомбардир чемпионатов мира Клозе с 2016 года является помощником главного тренера сборной Германии

СОЧИ, 27 июня. /ТАСС/. Помощник наставника сборной Германии по футболу Йоахима Лева Мирослав Клозе пока не думает о начале индивидуальной карьеры. Об этом Клозе рассказал журналистам.

Лучший бомбардир чемпионатов мира Клозе с 2016 года является помощником главного тренера сборной Германии.

"Пока я не думаю о начале индивидуальной карьеры, прошло слишком мало времени. Я наслаждаюсь тем, что могу помогать молодым игрокам в сборной становиться лучше. Я получаю настоящее удовольствие от работы, анализа игры и действий игроков. О том, что будет в будущем, пока не думаю", - сказал Клозе.

В рамках полуфинала Кубка конфедераций сборная Германии сыграет против команды Мексики. Матч пройдет в Сочи 29 июня.