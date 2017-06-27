о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
27 июня, 13:11
Клозе пока не думает о начале карьеры главного тренера
EPA/ETTORE FERRARI
идет сейчас
Ближайшие матчи
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
расписание всех игр
Лучший бомбардир чемпионатов мира Клозе с 2016 года является помощником главного тренера сборной Германии

СОЧИ, 27 июня. /ТАСС/. Помощник наставника сборной Германии по футболу Йоахима Лева Мирослав Клозе пока не думает о начале индивидуальной карьеры. Об этом Клозе рассказал журналистам.

Лучший бомбардир чемпионатов мира Клозе с 2016 года является помощником главного тренера сборной Германии.

"Пока я не думаю о начале индивидуальной карьеры, прошло слишком мало времени. Я наслаждаюсь тем, что могу помогать молодым игрокам в сборной становиться лучше. Я получаю настоящее удовольствие от работы, анализа игры и действий игроков. О том, что будет в будущем, пока не думаю", - сказал Клозе.

В рамках полуфинала Кубка конфедераций сборная Германии сыграет против команды Мексики. Матч пройдет в Сочи 29 июня.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Мустафи: сборная Мексики по футболу сильна своей командой игрой
27 июня, 13:20
Пицци: сборная Чили по футболу не будет перестраивать игру под Роналду
27 июня, 13:18
Комитет по инвестициям Петербурга: вся инфраструктура будет востребована и после ЧМ-2018
27 июня, 13:16
Немецкие футболисты рады, что проведут полуфинальный матч Кубка конфедераций в Сочи
27 июня, 13:07
Чилийские футболисты Медель и Браво готовы сыграть в полуфинале с португальцами
27 июня, 12:48
Иранец Фагани обслужит полуфинал Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
27 июня, 11:35
Комиссия Совета Федерации: Россия заранее будет готова к проведению ЧМ-2018
27 июня, 10:47
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)