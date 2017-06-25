о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
27 июня, 13:07
Немецкие футболисты рады, что проведут полуфинальный матч Кубка конфедераций в Сочи
Сергей Фадеичев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
расписание всех игр
Полузащитник сборной Германии Эмре Джан считает, что матч против мексиканцев будет сложным для его команды

СОЧИ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу рада, что проведет полуфинальный матч Кубка конфедераций против команды Мексики в Сочи. Об этом журналистам рассказал полузащитник немецкой команды Эмре Джан.

Сборные Германии и Мексики сыграют в полуфинале Кубка конфедераций 29 июня в Сочи.

Смотрите также
Вернер: сборная Германии должна обыгрывать мексиканцев в полуфинале Кубка конфедераций

"Мы очень рады, что остались в Сочи и спокойно можем готовиться к полуфинальному матчу без перелетов., - сказал Джан. -У нас не такая опытная команда, как у сборной Мексики, но мы голодны до побед. Наша команда изначально была фаворитом турнира, и мы подтвердили это своей игрой, даже несмотря на то, что в нашем составе нет опытных игроков, а собрана в основном молодежь".

Джан считает, что матч против мексиканцев будет сложным для его команды. "Нас ждет сложный матч против очень хорошего соперника. Я помню наш матч против команды Мексики несколько лет назад на юношеском чемпионате мира. Тогда была невероятная игра с очень красивыми голами, но, к сожалению, мы проиграли, на том матче присутствовало 95 тысяч человек, в Мексике очень любят футбол", - отметил он.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Мустафи: сборная Мексики по футболу сильна своей командой игрой
27 июня, 13:20
Пицци: сборная Чили по футболу не будет перестраивать игру под Роналду
27 июня, 13:18
Комитет по инвестициям Петербурга: вся инфраструктура будет востребована и после ЧМ-2018
27 июня, 13:16
Клозе пока не думает о начале карьеры главного тренера
27 июня, 13:11
Чилийские футболисты Медель и Браво готовы сыграть в полуфинале с португальцами
27 июня, 12:48
Иранец Фагани обслужит полуфинал Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
27 июня, 11:35
Комиссия Совета Федерации: Россия заранее будет готова к проведению ЧМ-2018
27 июня, 10:47
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)