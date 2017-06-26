Иранец Фагани обслужит полуфинал Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили

Матч пройдет 28 июня на "Казань-Арене" и начнется в 21:00 мск

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Иранская бригада арбитров во главе с Алирезой Фагани обслужит полуфинальный матч Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Чили. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Матч пройдет 28 июня на "Казань-Арене" и начнется в 21:00 мск.

Линейными арбитрами назначены иранцы Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури, четвертым судьей - представитель Саудовской Аравии Фахад Аль-Мирдаси, видеоассистентами - Равшан Ирматов из Узбекистана, Абдулла Аль-Шалваи из Саудовской Аравии, помощником видеоассистента - американец Джейр Марруфо.

Групповой этап Кубка конфедераций завершился 25 июня. Команда Португалии набрала семь очков, заняв первое место в группе А. Сборная Чили финишировала второй в группе B с пятью очками.

Во втором полуфинале сыграют сборные Германии и Мексики. Встреча пройдет 29 июня на стадионе "Фишт" в Сочи. Финал турнира состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.