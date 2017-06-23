Комиссия Совета Федерации: Россия заранее будет готова к проведению ЧМ-2018

Четыре города, принимающих Кубок конфедераций, готовы на сто процентов, остальные объекты готовы в большинстве своем

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия с высокой долей вероятности будет заранее готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года, вице-президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.

"Проверили почти все регионы. Четыре города, принимающих Кубок конфедераций, готовы на сто процентов, а остальные объекты готовы в большинстве своем - есть недостатки, но мы оказываем помощь, поэтому на сегодняшний момент очень близка вероятность того, что все будет готово заранее", - сказал Кутепов.