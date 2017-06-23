Комиссия Совета Федерации: Россия заранее будет готова к проведению ЧМ-2018

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Россия с высокой долей вероятности будет заранее готова к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года, вице-президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.
"Проверили почти все регионы. Четыре города, принимающих Кубок конфедераций, готовы на сто процентов, а остальные объекты готовы в большинстве своем - есть недостатки, но мы оказываем помощь, поэтому на сегодняшний момент очень близка вероятность того, что все будет готово заранее", - сказал Кутепов.
"Кубок конфедераций еще не закончился, но поступило порядка 50-60 тысяч заявок на бесплатное передвижение между городами", - отметил он.
Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани и завершится 2 июля. Ранее прошел групповой этап, по итогам которого в полуфинале сыграют сборные Португалии и Чили, а также команды Германии и Мексики.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде с 14 июня по 15 июля.