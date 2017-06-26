Саутгейт приехал посмотреть своих возможных будущих соперников по чемпионату мира и лично хотел увидеть инфраструктуру в России

СОЧИ, 27 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт остался доволен организацией Кубка конфедераций в России. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и президент Федерации футбола Москвы Сергей Анохин.

"На матче сборных Чили и Австралии в Москве я сидел рядом с Саутгейтом, мы много общались и он заверил меня, что доволен тем, как организован Кубок конфедераций в Москве. Гарет приехал посмотреть своих возможных будущих соперников по чемпионату мира и лично хотел увидеть нашу инфраструктуру. Не знаю, почему британские газеты пишут о том, что Гарет остался недоволен московскими пробками, мне он об этом не говорил, думаю, что это не больше чем фантазии британских СМИ", - сказал Анохин.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, завершится 2 июля.