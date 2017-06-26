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26 июня, 17:56
ФИФА положительно оценивает работу системы видеоповторов на Кубке конфедераций
Артем Коротаев/ТАСС
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По словам главы судейского департамента ФИФА, 29 решений было принято с помощью VAR, шесть решений были скорректированы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) достигла хороших результатов в реализации системы видеоассистентов рефери (VAR) на Кубке конфедераций в России. Об этом на пресс-конференции заявил глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.

"Мы достигли хороших результатов относительно системы VAR на этом турнире. Хотя есть, что улучшать. Могу сказать, что не было пропущено каких-то явных ошибок, это то, к чему мы стремились. 29 решений было принято с помощью VAR, шесть решений были скорректированы", - сказал Бузакка.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.

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