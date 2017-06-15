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26 июня, 17:52
Оргкомитет увеличит число центров выдачи Fan ID в Петербурге к финалу Кубка конфедераций
Виталий Невар/ТАСС
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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин призвал болельщиков получать паспорта заблаговременно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Оргкомитет "Россия-2018" к финалу Кубка конфедераций по футболу увеличит число центров выдачи и оформления паспортов болельщиков в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

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Матчи Кубка конфедераций принимают Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Финал турнира пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

"Небольшая загруженность центров выдачи около стадионов обнаружилась в связи с тем, что зрители не получили свои паспорта заблаговременно. Центры, расположенные в городах, часто стоят пустые. Призываем получать паспорта заблаговременно. На групповом этапе работало по три центра около арены в Петербурге, на финале их будет больше", - сказал Сорокин.

"Мы призываем болельщиков приезжать заранее. Когда 40-50 тысяч приезжают в последний момент, то могут возникать столпотворения, учитывая уровень безопасности", - отметил директор департамента Международной федерации футбола по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

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