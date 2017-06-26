ФАС нашла первое незаконное использование символики Кубка конфедераций в Петербурге

Санкт-Петербургское УФАС России выдало предупреждение ООО "ТД Интерторг"

ТАСС, 26 июня. Санкт-Петербургское УФАС России установила первое незаконное использование символики Кубка конфедераций 2017 года в сети магазинов северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба ФАС России.

"Санкт-Петербургское УФАС России выдало предупреждение ООО "ТД Интерторг" о прекращении действий, содержащих признаки нарушения ст. 14.8 Закона о защите конкуренции. Ранее в управление из СПб ГУП "Городской центр размещения рекламы" по просьбе представителя Международной федерации футбола (ФИФА) поступили фотографии листовок с изображением символики Кубка конфедераций, распространяемые в магазинах сети "Семья". Такие листовки могут создать впечатление, что торговая сеть причастна к проведению спортивного мероприятия. Однако антимонопольный орган установил, что никакого разрешения ФИФА компания не получала", - сказано в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, такие действия содержат признаки недобросовестной конкуренции. "Организация "ТД Интерторг" обязана прекратить распространение незаконных листовок, в противном случае будет возбуждено антимонопольное дело", - добавили в пресс-службе.

ТАСС на момент публикации не обладает комментарием "ТД Интерторг".

Матчи Кубка конфедераций 2017 проходят в России с 17 июня по 2 июля на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи.